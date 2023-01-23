Подмосковье 23 января 2023, 11:35 Новый детский сад в ЖК «Оранж Парк» в Котельниках поставили на кадастр

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Детский сад для 150 малышей в ЖК «Оранж Парк» в Котельниках получил кадастровый номер. Здание построили за счет бюджетных источников финансирования в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В дошкольном учреждении площадью более 3 тысяч квадратных метров разместились групповые и административные блоки, медпункт, столовая, а также колясочная и технические помещения. Территорию детского сада также благоустроили: рядом со зданием установили игровые и спортивные площадки с навесами и резиновым покрытием, обустроили газоны, а также высадили кустарники и деревья.

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Новый объект находится по адресу: Московская область, город Котельники, микрорайон Опытное поле, владение 10/2, улица Сосновая, дом 3.

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