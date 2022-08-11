Детский сад в ЖК «Новые Котельники» достроят в 2023 году

Заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова, глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин и генеральный директор ООО специализированный застройщик «Котельники» Елена Соловьева заложили капсулу времени с посланием потомкам в фундамент здания детского сада, который будет рассчитан на 235 малышей. Детский сад собираются возвести на территории ЖК «Новые Котельники».

Сообщается, что второе дошкольное образовательное учреждение, которое застройщик возведет на территории комплекса.

«Уже через полтора года на этом месте появится детский сад для 235 малышей. Он будет построен за счет внебюджетных источников финансирования. Возведение социальных объектов достойного уровня — это та обязанность, которую берет на себя застройщик. Сегодня мы присутствуем на важном событии — закладке капсулы с посланием потомкам в основание будущего детского сада, который совсем скоро станет первым шагом на пути в большую жизнь для самых юных жителей города», — сказала заместитель министра жилищной политики Ольга Иванникова.

Ожидается, что окончание строительства пройдет в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября. Многие из них смогли достроить досрочно.