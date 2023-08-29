Подмосковье 29 августа 2023, 23:59 Новый детский сад в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске откроют 1 сентября Компания ПИК

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В жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске построили новый детский сад для 350 малышей. Дошкольное учреждение распахнет двери к 1 сентября.

Как сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья, в детском саду подготовили комнаты для 15 групп, столовую, а также спортивный и актовый залы. Вблизи учреждения оборудовали игровые площадки с теневыми навесами.

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В ведомстве добавили, что в Подмосковье образовательные организации возводят как по госпрограммам, так и за счет инвесторов-застройщиков в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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