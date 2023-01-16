Подмосковье 16 января 2023, 15:47 Новый детский сад в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове получил кадастр

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Строительство нового детсада на 400 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцовском округе завершилось. Здание уже поставили на кадастровый учет, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

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Трехэтажное здание площадью 5,4 тысячи квадратных метров состоит из групповых ячеек со спальнями, залов для занятий музыкой и спортом, кабинетов для хореографии и творчества и других помещений. Во дворе есть беседки для игр, а также площадка для физкультуры на свежем воздухе. Детский сад предусмотрен и для ребят с ограниченными возможностями здоровья — для них создана безбарьерная среда.

Садик возвели за счет бюджета по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В будущем в ЖК «Гусарская баллада» планируется завершить строительство школы на 2200 мест.

Новая школа открылась на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе здания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.

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