Подмосковье 15 апреля 2023, 09:16 Новый детский сад в жилом комплексе «Отрада» открыли в Красногорске Светлана Шмелёва

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Торжественное открытие детского сада «Зеленая планета» на 200 мест состоялось в День космонавтики, 12 апреля. Для первых воспитанников организовали творческие занятия и мастер-класс.

На церемонии выступил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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«Одну из девочек, которая будет здесь учиться, зовут Маша. У нее папа герой, участник СВО. Сейчас время сильных людей, как и во времена Гагарина. А мы здесь, в тылу, не подведем», — сказал глава.

В детском саду предусмотрено десять групп, в том числе для раннего развития. Новые спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой уже приняли ребят — в первый же день воспитатели провели занятие и мастер-класс. Дети сделали аппликацию ракеты, летящей в космос.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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