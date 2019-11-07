Новый детский сад на 240 мест построят в мкрн Востряково в Домодедове

В городском округе Домодедово построят новый детский сад. Он будет рассчитан на 240 мест, сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Трехэтажный детский сад откроется в микрорайоне Востряково. Уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

«В октябре Мособлархитектура выпустила ГПЗУ под размещение трехэтажного детского сада на 240 мест в Домодедово в микрорайоне Востряково, общая площадь объекта составит более пяти тысяч квадратных метров», — рассказал Владислав Гордиенко.

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Всего за прошедшую неделю в Подмосковье выдали около 600 документов. Кстати, услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг Московской области.