Подмосковье 26 января 2023, 21:14 Новый детский сад в Развилке достроят в 2023 году

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В поселке Развилка в Ленинском продолжается возведение нового детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 340 детей в возрасте от полутора до семи лет. Объект планируют достроить в этом году.

На данный момент рабочие установили каркас будущего здания и начали кладку стен и перегородок.

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«На объекте около 60 рабочих и три единицы техники. Ведутся работы по устройству внутренних стен, внутренней отделке, устройству инженерных коммуникаций. Параллельно проводятся работы по благоустройству», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Детский сад площадью 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 14 групп. В здании разместят групповые ячейки со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, а также технические и административные помещения.

На территории обустроят площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы. Также пространство вокруг сада благоустроят и озеленят.

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