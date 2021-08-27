Новый детский сад на 235 мест достроят в Путилкове в 2022 году

Новый детский сад в микрорайоне Путилково построили уже на 50%. Современный корпус рассчитан на 235 ребят. Его планируют открыть в следующем году.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, каждый день на площадке работают более 100 человек.

Строительная готовность — на уровне 50%, и подрядчики идут с опережением графика Владимир Локтев.

Микрорайон находится в Красногорске. Сейчас на площадке занимаются отделкой фасада и кровли. Кладут инженерные сети и благоустраивают внутренний дворик.

В детский сад закупят современное оборудование. Сделают игровые зоны, музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и психолога.