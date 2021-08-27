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    27 августа 2021, 09:58

    Новый детский сад на 235 мест достроят в Путилкове в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Новый детский сад в микрорайоне Путилково построили уже на 50%. Современный корпус рассчитан на 235 ребят. Его планируют открыть в следующем году.

    Новый детский сад на 235 мест достроят в Путилкове в 2022 году | Изображение 1

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, каждый день на площадке работают более 100 человек.

    Строительная готовность — на уровне 50%, и подрядчики идут с опережением графика

    Владимир Локтев.

    Микрорайон находится в Красногорске. Сейчас на площадке занимаются отделкой фасада и кровли. Кладут инженерные сети и благоустраивают внутренний дворик.

    В детский сад закупят современное оборудование. Сделают игровые зоны, музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и психолога.