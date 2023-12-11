Подмосковье 11 декабря 2023, 08:42 Новый детский сад в поселке Нагорное откроют в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Детский сад в поселке Нагорное в городском округе Мытищи планируют открыть осенью 2024 года. Дошкольное учреждение станет крупнейшим в Подмосковье — там будут обучаться 510 воспитанников.

Строители уже возвели монолит здания, сейчас выполняют кладку стен и перегородок. Параллельно ведутся кровельные работы.

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Общая площадь трехэтажного здание составит порядка семи тысяч квадратных метров. По проекту на первом этаже разместят группы раннего возраста, пищеблок, прачечную и медпункт. На втором — средние группы, залы для занятий музыкой и спортом. На третьем будут учиться старшие группы.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там построят 22 площадки с теневыми навесами, игровыми и спортивными комплексами. Также для удобства родителей планируется создать площадку с навесом для колясок, велосипедов и самокатов.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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