Подмосковье 27 февраля 2023, 14:31 Новый детский сад в подмосковном ЖК «Бутово Парк 2» откроется в начале марта

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Новый детский сад в ЖК «Бутово Парк 2» откроется в начале марта — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья. Здание рассчитано на 325 человек.

«Сад красивый и современный, оснащен всем необходимым. В здании комфортные групповые, игровые и спальные залы, тут есть пространства для занятий музыкой и физкультурой», — сообщили в ведомстве.

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На улице расположены удобные детские площадки для игр, занятий творчеством и физкультурой. Новый детский сад откроет свои двери в начале марта.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах бывшего проблемного объекта — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.