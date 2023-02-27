27 февраля 2023, 14:31
Новый детский сад в подмосковном ЖК «Бутово Парк 2» откроется в начале марта
Новый детский сад в ЖК «Бутово Парк 2» откроется в начале марта — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья. Здание рассчитано на 325 человек.
«Сад красивый и современный, оснащен всем необходимым. В здании комфортные групповые, игровые и спальные залы, тут есть пространства для занятий музыкой и физкультурой», — сообщили в ведомстве.
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На улице расположены удобные детские площадки для игр, занятий творчеством и физкультурой. Новый детский сад откроет свои двери в начале марта.
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о перспективах бывшего проблемного объекта — ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Комплекс получит детские сады, школу, поликлинику — все построят с учетом пожеланий людей.
Детские сады
Ленинский округ
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