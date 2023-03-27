Подмосковье 27 марта 2023, 17:55 Новый детский сад в подмосковном селе Ям достроят в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство детского сада в селе Ям под Домодедовым проверили в Подмосковье. Он рассчитан на 300 мест и откроется в начале 2024 года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, сейчас на площадке ведут земляные работы, завершили монтаж фундамента и монолитных конструкций. Рабочие продолжают установку внутренних перегородок. На объекте трудятся 10 человек.

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Четырехэтажное здание площадью свыше четырех тысяч квадратных метров будет готово в первом квартале следующего года.

Всего с начала года в Подмосковье началось строительство четырех детских садов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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