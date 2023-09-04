Подмосковье 04 сентября 2023, 17:18 Новый детский сад в Мытищах открыли на год раньше срока пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый детский сад в ЖК «Мытищи Парк» построили на год раньше срока. Его будут посещать 200 юных жителей Мытищ.

Светлый, большой, уютный — именно так о нем отзываются воспитатели и родители. В учреждении предусмотрели просторные группы, кабинеты для дополнительных занятий, актовый и спортивный залы.

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Территорию детского сада благоустроили, обустроили многофункциональную прогулочную площадку с игровыми формами, веранды с крышами и зоны спортивных игр с безопасным резиновым покрытием.

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