04 сентября 2023, 17:18
Новый детский сад в Мытищах открыли на год раньше срока
Новый детский сад в ЖК «Мытищи Парк» построили на год раньше срока. Его будут посещать 200 юных жителей Мытищ.
Светлый, большой, уютный — именно так о нем отзываются воспитатели и родители. В учреждении предусмотрели просторные группы, кабинеты для дополнительных занятий, актовый и спортивный залы.
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Территорию детского сада благоустроили, обустроили многофункциональную прогулочную площадку с игровыми формами, веранды с крышами и зоны спортивных игр с безопасным резиновым покрытием.
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Мытищи
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