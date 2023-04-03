Подмосковье 03 апреля 2023, 14:06 Новый детский сад в микрорайоне Саввино в Балашихе откроют летом 2023 года

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Строительство нового детского сада идет на улице Вешних вод в микрорайоне Саввино в Балашихе. Его откроют летом 2023 года. Учреждение рассчитано на 220 дошколят в возрасте от двух до семи лет.

Строящийся объект осмотрели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

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«Работы движутся к завершению, остались мелкие штрихи. Детский сад входит в единый образовательный центр вместе с гимназией, коллективы учреждений соприкасаются, чтобы готовить детей к тем направлениям, которые будут с первого класса», — рассказал Игорь Брынцалов.

Детский сад войдет в образовательный комплекс гимназии № 11. В новом учреждении предусмотрены физкультурный и музыкальный залы площадью около 90 квадратных метров каждый, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, современный компьютерный класс.

«Мы планируем открыть семь групп более старшего возраста и две ясельные. После этого в жилом комплексе „Столичный“ очередь в детские сады будет полностью ликвидирована. Учреждение войдет в состав большого комплекса и позволит выстроить единое образовательное пространство», — рассказала директор гимназии № 11 Наталья Селиверстова.

Сейчас готовность объекта составляет 97%. На стройплощадке заняты 47 рабочих, которые выполняют отделочные работы, подключают внутренние инженерные системы, устанавливают детскую мебель.

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