Подмосковье 07 марта 2024, 10:33 Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Продолжается строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. К концу марта рабочие завершат возведение третьего этажа здания. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября.

В трехэтажном здании расположатся 13 групп. В каждой группе предусмотрены помещения для спален и общих комнат, раздевалки и буфета. Также в учреждении оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочную.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Общая площадь нового и современного детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 составит более пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, на прилегающей территории будет создана детская игровая и спортивная зона. Подрядчик уже подготовил все необходимые элементы. Все работы выполняются согласно графику и объект будет сдан в установленные сроки — к 1 сентября 2024 года», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».