Подмосковье 15 сентября 2023, 09:22 Новый детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в 2024 году Телеканал «360»

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Строительство детского сада на 330 мест продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. Открытия дошкольного учреждения ждут и взрослые, и маленькие жители ЖК «Лобня-сити».

Уже в следующем году в микрорайоне Катюшки откроется образовательный комплекс, состоящий из детского сада и одной из самых больших школ в Подмосковье.

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«Ждем с нетерпением и детский садик, и школу. У меня старшая дочь хочет пойти в новую школу, а младшая — как раз в садик», — говорит жительница Лобни Наталья Владимирова.

В трехэтажном здании детского сада площадью пять тысяч квадратных метров разместят 14 групп для детей от полутора до семи лет. Проект предусматривает физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты педиатра, логопеда, психолога и методиста, технические помещения. В дворе у каждой группы будет своя площадка с навесами, беседками, горками, качелями и песочницами.

Сейчас на строительной площадке работают 50 специалистов и пять машин. Закончены монолитные работы, началась прокладка инженерных сетей.

В следующем году в Лобне откроют не только образовательный комплекс в Катюшках, но и еще один детский сад на улице Борисова. Его начали возводить шесть лет назад, однако инвестор прекратил финансирование. Теперь благодаря госпрограмме здание достроят, и еще 100 малышей будут ходить в современный и удобный детский сад, где есть все необходимое для всестороннего развития.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

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