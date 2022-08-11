Новый детский сад в микрорайоне Южном в Балашихе построят к сентябрю

Глава Балашихи Сергей Юров оценил ход работ в детском саду на улице Твардовского в микрорайоне Южный. Учреждение рассчитывается на 80 мест, ожидается, что уже в сентябре оно начнет работу.

«Сад небольшой, но после его ввода в эксплуатацию и, как только он заработает, в микрорайоне практически полностью будет решена проблема очередности в дошкольные учреждения. Строители заканчивают отделочные работы, в сентябре сад примет первых посетителей», — рассказал Сергей Юров.

Сергей Юров высоко оценил качество работ, в том числе по отделочным материалам, а также по озеленению площади. По его словам, жители Балашихи тоже должны оценить нововведение.

Здание детского сада вместит игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медкабинет. Благоустроят и прилегающую территорию. Ее озеленят, дополнят игровыми городками и спортивными комплексами, теневыми навесами.

На строительство выделено 149 миллионов рублей, оно ведется в рамках президентской программы «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых школ и детских садов 1 сентября. Многие из них смогли достроить досрочно.