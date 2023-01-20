Подмосковье 20 января 2023, 08:58 Новый детский сад в Лосино-Петровском начали готовить к открытию

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Новый детский сад в Лосино-Петровском готовится к открытию в конце февраля — начале марта. Его достоинства уже оценили жители микрорайона Лукино-Варино, родители будущих воспитанников и депутаты округа.

Детский сад рассчитан на 250 детей в возрасте от полутора до семи лет. Всего будет 12 групп, четыре из них ясельные. Открытия детского сада в микрорайоне Лукино-Варино жители ждали с 2019 года.

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«Детский сад, конечно, впечатлил. Очень просторный, светлый. Необыкновенное ощущение оставил. <…> Очень рады, что в нашем микрорайоне построили такой современный, замечательный сад. Очень довольны», — отметила мама будущего воспитанника Марина Лотоцкая.

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В саду есть просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный зал, бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. На территории расположены игровые участки для каждой группы.

«Мы всегда обращаем внимание на безопасность. Все системы уже приняты, сертифицированы: безопасный регион, слаботочные системы, пожароохранная сигнализация, <…> вентиляция, а так же работа пищеблока и бассейна. Все это сделано, здесь уже доработок не требуется», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас осталось навести порядок и укомплектовать игровым оборудованием группы.

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