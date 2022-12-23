Подмосковье 23 декабря 2022, 17:13 Новый детский сад в Кубинке откроют в начале 2023 года Пресс-служба Минстроя Московской области

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В Кубинке Одинцовского округа завершили строительство детского сада на 330 мест. Объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Детский сад в Кубинке построили в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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«Для жителей Кубинки это очень долгожданный садик. Больше не надо будет тратить время в дороге, везти детей в пробках за многие километры», — отметил глава ведомства Владимир Локтев.

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В новом трехэтажном детском саду для воспитанников оборудовали просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кружковые, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания составляет более пяти тысяч квадратных метров.

На территории возле садика установили детские игровые и спортивные комплексы, оборудованы места для отдыха. При входе в здание расположена площадка с навесом для хранения колясок и санок.

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