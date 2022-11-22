Важное 22 ноября 2022, 10:00 Андрей Воробьев: новый детский сад в Кубинке откроется в январе и решит проблему со второй сменой

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Новый детский сад откроют в Кубинке после новогодних праздников. Он примет около 330 воспитанников и решит проблему со второй сменой в городе. Об этом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева просили жены офицеров в конце марта, и детский сад построили менее чем за год.

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Благодаря открытию детского сада в Кубинке не останется второй смены для ребят в возрасте от двух до семи лет. Здесь разместят 17 групп, четыре из которых будут ясельными.

Кубинка — одна большая семья. Здесь все друг друга знают, поддерживают, понимают. Мы давно обещали построить детский сад, и строители не подвели Андрей Воробьев.

Строительная готовность нового детского сада — 99%. По словам Андрея Воробьева, закупили современное оборудование, мебель, а сейчас идет установка.

«На это понадобится небольшое время, поэтому дети пойдут в свои группы в январе следующего года. У нас в Подмосковье большая программа по строительству и садов, и школ — число детей постоянно прибавляется. В том числе в Кубинке — нашем легендарном поселке», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Что внутри?

Внутри обустроили игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, просторную столовую, кабинет врача, залы для хореографии и творчества.

Внутренний дворик благоустроили и озеленили. Там появились игровые и спортивные площадки, теневые навесы, парковка. В здании есть лифт.

Мне как маме очень нравится детский сад. Здесь все красиво, комфортно. Губернатор приезжал 29 марта и сказал, что до конца года детский сад построят. То, что его возвели за столь короткий срок, который нам обозначил Андрей Юрьевич, — это что-то невероятное Анна Голосова.

Уникальностью нового детского сада станет и то, что во дворике появятся теплица, мини-огород и клумбы. Благодаря этому ребята смогут наблюдать за выращиванием овощей, фруктов, а еще сами будут участвовать в процессе.

Детский сад станет дошкольным отделением кубинской школы № 2. Там учится почти тысяча ребят.