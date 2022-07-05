Новый детский сад в Дзержинском примет 240 ребят

Новый детский сад в городском округе Дзержинский поставили на кадастровый учет. Он находится в ЖК «Лесные Озера» и будет готов принять 240 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Детский сад возвели за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на эксплуатацию.

Общая площадь здания свыше семи тысяч квадратных метров, оно разделено на несколько блоков для разных возрастных групп. В каждом блоке есть игровая, раздевалка, спальня, буфет и санузел. Группы младшего и среднего возраста расположатся на первом этаже, а старшая и подготовительная — на втором, с отдельным входом.

На первом этаже также находятся пищеблок и бассейн, на втором воспитанники будут заниматься музыкой и физкультурой. На третьем этаже расположатся выставочный зал детского творчества и прогулочная веранда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству школ и детских садов в регионе.