Новый детский сад с современными детскими площадками построят в Красногорске

В 2020 году в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск построят детский сад. Уже объявлен аукцион на выполнение работ по строительству. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, соответствующее извещение уже опубликовано.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2020 года», — заявил он.

В здании детского сада разместятся группы с игровыми и спальными комнатами, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, актовый и спортивный залы, а также административные и вспомогательные помещения.

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На прилегающей территории будут оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и местами для отдыха. На объекте будет выполнено комплексное благоустройство. На участках высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Также Владимир Локтев отметил, что особое внимание в ходе строительства будет уделено комфортности и безопасности дошкольного учреждения.

Строительство будет вестись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».