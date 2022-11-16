Подмосковье 16 ноября 2022, 15:32 Новый детский сад с бассейном открыли в микрорайоне Южном в Домодедове

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Детский сад «Акварелька» в микрорайоне Южный в Домодедове открыл свои двери сразу для 150 новых воспитанников. Разрешение на ввод нового здания в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья еще 8 ноября этого года.

Само здание состоит из трех этажей. Его площадь составляет более 4 тысяч квадратных метров. В нем разместились сразу 6 групп. Здание строится по всем современным стандартам. В нем предусмотрено все, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно.

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В здании появился бассейн, изостудия, несколько залов для продуктивных занятий, класс с компьютерами и даже собственный музей детского сада. Дети смогут заниматься очень современными и интересными делами — например, самостоятельно создавать мультфильмы, изучать робототехнику.

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