Новый детский сад с бассейном и яслями откроют в Дзержинском в 2020 году

В Дзержинском откроют новый детский сад в 2020 году. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

Учреждение будет рассчитано на 240 малышей. В детском саду будут бассейн и большой игровой зал. Молодых родителей порадует ясельная группа. А на территории организуют детские и спортивные площадки. Всего в саду будет 18 групп.

«Я живу рядом с садом, мы наблюдаем за ходом строительства из окна и очень ждем открытия. Моему младшему ребенку еще нет годика, и на следующий год мы планируем сюда пойти», — поделилась молодая мама и призер Олимпийских игр Наталья Коростелева.

Также в Дзержинском планируют открыть и другие образовательные учреждения.

«Новому микрорайону, где строятся дома, нужны сад и школа, возведение которых идет в настоящее время. Муниципалитет планирует получить новый детский сад в собственность уже в 2019 году. После передачи его начнется процесс оформления юридического лица и лицензии. Планируется, что для детей он откроет свои двери в новом учебном году. Школа на 1,5 тысячи мест строится на инвестиционные средства компании „Фобос“ в рамках инвестиционного проекта», — отметила Людмила Иванова.

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В Московской области ведется масштабная работа по строительству детских садов. За шесть лет в регионе открыли около 400 учреждений. Всего в регионе свыше двух тысяч садов.