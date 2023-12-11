Подмосковье 11 декабря 2023, 16:22 Новый детский сад построят в ЖК «Заречье парк» в Одинцове к 2025 году Группа "Самолет"

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Новый детский сад на 240 мест построят в Одинцове к 2025 году. Он появится на территории жилого комплекса «Заречье парк» компании «Самолет» и станет первым социальным объектом в этом проекте.

Группа "Самолет" Группа "Самолет" Группа "Самолет" Группа "Самолет"

Разрешение на строительство детсада выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья. Трехэтажное здание площадью 3,4 тысячи квадратных метров рассчитано на девять групп. Для развития детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, а также площадка для занятий и праздников на свежем воздухе. 40% территории займет озеленение с газонами и молодыми деревьями.

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Детский сад будет располагаться рядом со Сколковским шоссе, в менее чем километре от МКАД. К моменту сдачи ЖК «Заречье Парк» здесь также построят школу и поликлинику. Жилой комплекс строит группа «Самолет».

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