Подмосковье 30 мая 2023, 11:16 Новый детский сад построят в жилом комплексе «Видный Берег 2.0» в Ленинском округе 3-RED

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Здание детского сада площадью более 7,5 тысячи квадратных метров возведут в ЖК «Видный Берег 2.0» в Ленинском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Детский сад, который построит компания 3-RED, будет рассчитан на 16 групп детей разного возраста. На трех этажах будут размещаться спальни и игровыми, музыкальный и универсальный залы, кабинеты детского психолога и логопеда, а также отдельные помещения для кружков. В медицинском блоке будут процедурный кабинет и изолятор.

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На первом этаже здания сделают лифт для маломобильных граждан и санузел.

Территорию объекта интегрируют в среду микрорайона «Видный берег 2.0». Во дворе проведут благоустройство, сделают газоны и цветники, высадят деревья и кусты. У каждой группы будет своя площадка для прогулок на улице.

«Видный берег 2.0» — современный жилой комплекс из восьми корпусов переменной этажности. Проект стал победителем крупнейшего российского конкурса жилой недвижимости «Топ ЖК-2023».

Программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. По его словам, «это то, что важно для каждой семьи».