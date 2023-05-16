Подмосковье 16 мая 2023, 11:25 Новый детский сад построят в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе застройщик MR Group

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Здание для детского сада на 310 мест возведет инвестор в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания MR Group построит садик вблизи корпуса «Саврасов» в рамках комплексного развития территории. Площадь нового здания составит более 1,7 тысячи «квадратов». Учреждение будет рассчитано на 13 групп детей от двух до семи лет.

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«В жилом комплексе „Эко Видное 2.0“ уже построен один детский сад на 200 мест, сейчас разрешение на строительство получил еще один. Здесь же запланированы школа для 1100 учеников и детский центр раннего развития», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. К этому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

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