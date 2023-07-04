Подмосковье 04 июля 2023, 17:38 Новый детский сад построят в поселении Новоивановское к концу года

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Детский сад на 300 мест откроется в поселении Новоивановском под Одинцовом. Строительство планируют завершить к концу этого года.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, стройплощадку посетили сотрудники ведомства. Сейчас рабочие приступили к монтажу коммуникаций и отделке здания.

Учреждение станет вторым в населенном пункте, где проживают более 13 тысяч человек. Ранее, в 2013 году, там реконструировали детский сад № 33 — его увеличили до 200 мест.

Всего в Одинцове в разной стадии строительства находятся девять дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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