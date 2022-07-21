Новый детский сад построят в Мытищах в 2023 году

Учреждение дошкольного образования построят на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Сдать объект в эксплуатацию планируется в следующем году.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, в настоящее время проектирование объекта завершено и уже заключен договор на проведение госэкспертизы. Когда эти этапы будут пройдены, застройщик приступит к возведению здания. Известно, что оно появится в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах. Садик смогут посещать до 250 малышей.

Проект предусматривает просторные группы со спальнями и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, необходимые технические и административные помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, проведут благоустройство и озеленение.

Окончание строительства запланировано на 2023 год.