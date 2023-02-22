22 февраля 2023, 15:11
Новый детский сад построят в микрорайоне «Щелково-7» в Подмосковье
Конкурс на поиск подрядчика для строительства детского сада в Щелкове стартовал в Подмосковье. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона. Закупку опубликовали на портале ЕАСУЗ.
Детский сад построят в микрорайоне «Щелково-7» вблизи улицы Неделина. В него смогут пойти 240 воспитанников.
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Подрядчик построит здание, обустроит помещения и проведет благоустройство территории. Работы будут проводить по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств региона и округа. Сад откроется в 2025 году.
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Строительство
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