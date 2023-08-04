Подмосковье 04 августа 2023, 16:48 Новый детский сад построят в микрорайоне Катюшки в Лобне к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство детского сада на 330 мест продолжается в микрорайоне Катюшки в Лобне. Работы завершат к сентябрю 2024 года.

Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев побывал на стройплощадке. Сейчас подрядчик завершает монолитные работы, затем приступит к устройству кровли, инженерных сетей и установке окон. На объекте задействовано 50 рабочих и пять единиц техники.

В трехэтажном здании разместятся 14 групп для детей от полутора до семи лет, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, прачечная, инвентарные и технические помещения. Здание оборудуют для маломобильных групп населения.

Во дворе установят навесы, игровые комплексы, спортивные площадки и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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