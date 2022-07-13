Новый детский сад построят в Ленинском округе в 2023 году

Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство нового современного детского сада в поселке Развилка Ленинского городского округа. Дошкольное учреждение смогут посещать 340 ребят.

«Детский сад площадью 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 14 групп. Здание сможет вместить 340 малышей в возрасте от 1,5 до семи лет», — уточнили в подмосковном Минстрое.

Проектом предусмотрены просторные группы со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский кабинет, пищеблок, необходимые технические и административные помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, также проведут благоустройство и озеленение.

Детский сад построят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Сдать новое учреждение образования планируется в 2023 году.