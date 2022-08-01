Новый детский сад построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Объект стал четвертым образовательным учреждением, которое застройщик возвел в жилищном комплексе за счет внебюджетных средств. Детский сад будут посещать 360 детей от двух до семи лет.

В трехэтажном здании будут работать 15 групп с игровыми, спальнями, буфетами и раздевалками. Здесь оборудованы комнаты для дополнительных занятий, актовый и спортивный залы, блок логопеда и психолога, кухня, административные и хозяйственные кабинеты. Для удобства родителей при входе сделали колясочную и зону ожидания.

На огороженной территории детского сада провели комплексное благоустройство с озеленением. Для прогулок на свежем воздухе здесь есть индивидуальные площадки с игровым оборудованием и теневыми навесами. Спортом малыши будут заниматься на участках с травмобезопасным покрытием.

Новый детсад позволит создать 59 рабочих мест для жителей.

«Строительство социальной инфраструктуры в ЖК „Пригород Лесное“ идет по плану. Ранее здесь уже построили два детских сада на 360 мест каждый и школу для 1100 учеников. Всего на территории комплекса возведут 16 детских садов, 11 школ, поликлинику, пожарную часть, полицейский пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.