Подмосковье 27 декабря 2023, 10:33 Детский сад построили в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Детский сад в форме цилиндра построили в жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске. Он расчитан на 180 воспитанников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в трехэтажном здании смогут заниматься девять групп по 20 человек. Внутри обустроили учебные и игровые классы, спальни, столовую, прачечную и медицинские кабинеты. На первом этаже сделают систему теплого пола.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Всего в жилом комплексе планируют построить 20 жилых домов. Полностью проект реализуют к 2028-м году.

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