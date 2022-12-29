Подмосковье 29 декабря 2022, 11:18 Новый детский сад построили в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получило здание нового детского сада в жилом комплексе «Измайловский лес» округа Балашиха. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест.

Детский сад построила компания «ПИК» в рамках договора о комплексном развитии территории. В двухэтажном здании площадью 1,8 тысячи квадратных метров будет пять групп со спальнями, санузлами, залами для игр и раздевалками. В саду есть спортзал, а на улице — беседки.

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В начале 2023 года здание нового детского сада передадут в собственность администрации Балашихи.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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