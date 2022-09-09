Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад построили в ЖК «Домодедово Парк» в Подмосковье unsplash.com

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Детский сад «Мечта», в который смогут ходить сразу 250 воспитанников, построили в ЖК «Домодедово Парк» на улице Творчества. Учреждение возвели за счет группы компаний «Град». Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано Министерством жилищной политики Московской области.

В детском саду будет 11 групп полного дня, которые смогут посещать дети от двух до семи лет, а также две группы кратковременного пребывания, для детей с полутора до трех лет. В каждой группе находятся просторная игровая, раздевалка, спальня, туалетная комната и буфетная. Для мониторинга здоровья детей в саду оборудован медицинский кабинет. Для творчества предусмотрена специальная кружковая комната, а также физкультурный и музыкальный залы. Благоустроили и территорию вокруг здания — там появились удобные зоны для прогулок на свежем воздухе.

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Ранее, в ноябре 2019 года, в ЖК «Домодедово Парк» открылась первая общеобразовательная школа, которая оборудована для детей с ограниченными возможностями здоровья. В целом для первых 14 корпусов собираются построить две собственные школы на 1100 мест и три детских сада на 715 мест.

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Ранее стало известно, что новые школа и детский сад появятся на улице Академика Легостаева в Королеве в 2023 году. Их откроют по просьбам жителей. В микрорайоне много новостроек и молодых семей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привлечь сильных педагогов и вовремя сдать оба объекта.

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