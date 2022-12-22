Подмосковье 22 декабря 2022, 11:34 Новый детский сад появится в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе

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Трехэтажное здание детского сада на 350 мест возведут в ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

Застройщиком выступит компания «ПИК», которая возведет детский сад в рамках договора о комплексном развитии территории.

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В здании площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров расположатся 15 групп для детей. В каждой такой ячейке будет своя спальня, игровая, раздевалка, буфетная и туалет. В саду будут организованы физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и кухня, а также помещения для развивающих занятий. На улице проведут благоустройство, сделают спортивные площадки и беседки для игр. Территорию украсят деревьями и цветами.

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Ранее в ЖК «Измайловский лес» уже построили один детский сад для 350 детей и школу на 1775 мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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