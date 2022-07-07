Новый детский сад появится в поселке Развилка

Новый современный детский сад, который рассчитан на 340 мест, скоро построят в поселке Развилка Ленинского городского округа. Уже завершилось проектирование объекта, строители заключили договор на проведение государственной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Сдать новое учреждение образования планируется в 2024 году», — уточнили в ведомстве.

В детском саду будут предусмотрены просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, необходимые технические и административные помещения.

Прилегающую к детскому саду территорию тоже благоустроят. Там установят детские игровые и спортивные комплексы, также проведут благоустройство и озеленение.

В областном Минстрое подчеркнули, что при проектировании были учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения. Детский сад построят по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.