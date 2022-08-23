Новый детский сад появится в поселке Поварово в Солнечногорске в 2024 году

В Солнечногорске объявили конкурс на строительство нового детского сада. Ожидается, что учреждение на 250 мест откроется уже в 2024 году.

«Объявлен конкурс на строительство детского сада на 250 мест в городском округе Солнечногорск», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Конкурс будет проводиться в открытой электронной форме. Нужно будет выполнить инженерные изыскания, проектную документацию, разработать проект интерьеров и благоустройства территории, непосредственно само капитальное строительство и поставку оборудования, которое нужно для работы детского сада.

Строительство проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Солнечногорск.

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