Подмосковье 24 марта 2023, 14:26 Новый детский сад появится в микрорайоне «Дубки» в Ступине Андрей Семибратов

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Детский сад на 250 мест появится в микрорайоне «Дубки» в Ступине. Строители приступили к внутренней отделке и завершают фасадные работы. Работать в учреждении будут 65 человек.

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Сейчас строители завершают фасадные работы, приступили к отделке помещений, завезли мебель и оборудование. На площадке трудятся около 130 человек. Место осмотрели жители вместе с заместителем главы округа Ольгой Политовой и руководителей подрядной организации Кириллом Карташовым.

Проект отличается от типовых решений прошлых лет. Так, в работах используют современный дизайн и материалы, а высота потолков составляет не менее трех метров. В детском саду будет спортивный и актовый залы, а групповые оборудуют передвижными перегородками.

«На сегодняшний момент объект готов на 75%. Проводится чистовая отделка помещений во всем корпусе, завершаются фасадные работы. Здесь мы применяем фибропанели. Это инновационный современный материал, гарантия эксплуатации которого 50 лет», — сказал Карташов.

По словам Политовой, темпы работ хорошие — их ведут как снаружи, так и внутри здания.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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