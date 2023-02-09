Подмосковье 09 февраля 2023, 14:11 Новый детский сад открылся в ЖК Vesna в Апрелевке

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Новый детский сад открылся в жилом комплексе Vesna в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Он стал дошкольным отделением Апрелевской средней общеобразовательной школы № 3.

«Сад современный, оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детишек. Воспитанники и педагоги привыкают к новым условиям, а мы уже получаем положительные отзывы от них», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В министерстве образования Московской области добавили, что новая дошкольная организация позволит вдвое сократить очередность в микрорайоне. В течение 2023 года в Подмосковье планируют открыть около 37 детсадов почти на 9,5 тысячи мест.

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