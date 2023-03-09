09 марта 2023, 09:50
Новый детский сад открылся в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе
Детский сад на 325 мест открылся в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе. В полную мощность он заработает с 9 марта.
Новое дошкольное учреждение станет первым в микрорайоне. Там будет работать 14 групп для детей в возрасте от двух до семи лет.
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«Этот детский сад дает право на получение дошкольного образования всем детям, которые на сегодняшний момент проживают в данном микрорайоне», — сказала начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.
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В здании площадью более четырех тысяч квадратных метров есть игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, пищеблок и медкабинет. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудована безбарьерная среда. На территории садика установили универсальную спортплощадку и прогулочные зоны.
«Это первый детский сад, который открывается (в микрорайоне Южная Битца — прим. ред.). Мы считаем его дошкольным отделением, потому что он входит в состав нашего большого образовательного комплекса — Бутовской школы № 1. <…> Его очень ждали родители», — отметила директор Бутовской средней общеобразовательной школы № 1 Ирина Овчинникова.
Педагогический коллектив начали формировать еще в прошлом году. Желающие нашлись и среди жителей микрорайона — квалифицированных кандидатов пригласили на работу.
«Мы переехали жить в этот новый комплекс и узнали о том, что будет открываться детский садик. Я связалась с руководством, и мне было предложено поступить сюда на работу», — рассказала инструктор по физической культуре Елена Каменецкая.
Эффективную работу педагогов обеспечат ноутбуки, музыкальная стереосистема и интерактивные доски, установленные во всех в группах.
Всего в этом году в Ленинском округе планируют открыть восемь дошкольных учреждений, еще несколько появятся в 2024 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 школ и 11 детских садов. Также начнет работать и уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.
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Детские сады
Ленинский округ
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