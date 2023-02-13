Подмосковье 13 февраля 2023, 16:54 Новый детский сад открылся в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

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Детский сад на 400 мест открылся в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Его площадь составила 5,4 тысячи квадратных метров. Там будут работать 94 человека.

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В пищеблоке сада установили технологическое оборудование, в прачечной — машинки с гладильным прессом, а также бойлеры и посудомоечные машины. Сейчас учреждение принимает детей от двух до шести лет, позже в него смогут пойти ребята от полутора лет.

Строительство жилого комплекса приостановили в сентябре 2014 года. После этого регион привлек к работам инвестора. В будущем там появится еще один детский сад и школа на 2200 учеников.

Детский сад построили по нацпроекту «Демография» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Ранее об открытии школы в ЖК «Гусарская баллада» сообщил Андрей Воробьев. Они примет первых учеников 1 сентября.

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