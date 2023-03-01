Подмосковье 01 марта 2023, 08:25 Новый детский сад открылся в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

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Новый детский сад открылся в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Он рассчитан на 400 воспитанников от полутора лет и старше.

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В новом детском саду обустроили игровые комнаты, залы для занятий музыкой, спортом, прогулочные веранды и пищеблок. Здесь предусмотрено все для комфорта воспитанников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Для них оборудована безбарьерная среда. Кроме того, в учреждении работает полноценный медицинский кабинет.

Детский сад открылся в середине февраля. Сейчас сформировано четыре группы, их посещают сто дошколят в возрасте от двух до семи лет. В полную мощность садик заработает уже с 1 марта.

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