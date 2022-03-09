Новый детский сад открылся в Мытищах

В Мытищах в микрорайоне ЖК «Новое Медведково» открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Долгожданный сад № 79 сократит очередь в микрорайоне для детей от трех до семи лет.

«Микрорайон быстро застраивается, много семей с детьми — социальная инфраструктура необходима. Новый сад жители ждали. Здание просторное, современное. В детсаду будут действовать дополнительные программы, чтобы ребята могли потом пойти в школу уже подготовленными», — отметила Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в трехэтажном здании садика есть музыкальный и физкультурный залы, а также компьютерный класс.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева детский сад открылся раньше срока — 9 марта.