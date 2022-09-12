Новый детский сад открылся на улице Колхозной в Подольске | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 11:55 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый детский сад открылся на улице Колхозной в Подольске

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Спустя несколько лет после начала строительства в микрорайоне Красная Горка (Подольск) открылся детский сад на 340 мест. Просторное светлое здание уже оценили воспитанники.

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«Завершить строительство, оставленное несколько лет назад недобросовестными застройщиками, удалось благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Областной бюджет составил порядка 378 миллионов рублей», — рассказал глава округа Подольск Дмитрий Жариков на открытии детского сада.

Новое здание площадью 8400 квадратных метров включает пищеблок, служебно-бытовые и административные помещения, ячейки на 18 групп, два музыкальных и спортивный зал, кабинеты психолога и логопеда с помещением групповой логотерапии, сенсорную комнату. На территории — площадки с теневыми навесами, горками, качелями и другими элементами для игр и спорта.

В 2023 году на территории городского округа откроется еще один новый детский сад. Дошкольное учреждение на 240 мест появится на улице Школьной в Климовске. Помимо этого, в детсаду № 8 на улице Чехова в Подольске проводится капитальный ремонт здания.

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