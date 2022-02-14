Новый детский сад открыли в ЖК «Сколковский» в Одинцове

Детский сад открыли в жилом комплексе «Сколковский» в Одинцове. Он появился на базе школы № 17 и примет 70 воспитанников.

Внутри обустроят просторные спальные комнаты и места для досуга. Все сделают с учетом стандартов качества, подчеркнул глава городского округа Андрей Иванов.

Поскольку это крыло школы, то здесь заложили большие коридоры, холлы. Нам удалось сделать дополнительно актовый зал, где детишки будут заниматься творчеством, выступать Андрей Иванов.

Это мини-сад, но и он позволит сократить очереди в большие дошкольные центры. У учреждения удобное расположение — близко к жилым домам.

Просторный холл в детском саду сделают функциональным. Возможно, здесь построят мини-автопарк для детей. А если будет больше заявок от родителей, садик расширят до 100 мест.

Ранее стало известно, что детский сад в Кубинке планируют достроить к ноябрю 2022 года.