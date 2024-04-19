Подмосковье 19 апреля 2024, 12:08 Новый детский сад открыли в ЖК «Семейный» в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Детский сад в жилом квартале «Семейный» в Одинцове ввели в эксплуатацию. Группа компаний «Инград» получила разрешение от министерства жилищной политики. Учреждение построено по всем современным стандартам и рассчитано на 130 мест.

В новом детском саду предусмотрели все, что необходимо для полноценного развития воспитанников. Там оборудованы кабинеты врача, психолога и логопеда, есть музыкальный и спортивный залы.

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Еще один детский сад в жилом комплексе «Семейный» планируют построить в этом году. Он будет также рассчитан на 130 мест. Детей разделят на шесть на групп в возрасте от двух до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

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