Подмосковье 31 мая 2023, 11:51 Новый детский сад открыли в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе пресс-служба администрации Ленинского г.о.

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Четвертый детский сад открыли в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе. В него пойдут 360 воспитанников. Учреждение построила группа «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики, площадь трехэтажного здания превышает 4,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитана на 15 групп детей от двух до семи лет. В учреждении создали все условия для развития воспитанников: оборудовали кружковую, спортивные и музыкальный залы, медблок, а также кабинеты логопеда и психолога.

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В детском саду будет работать полноценный пищеблок, который обеспечит детей и персонал горячим питанием. У входа в здание оборудовали место для хранения колясок, самокатов и велосипедов, а родители смогут ожидать детей в лобби.

Всего на территории жилого комплекса работают четыре детских сада на 1440 мест и школа на 1100 учеников. В будущем там построят еще несколько образовательных учреждений. Всего в ЖК будут работать девять школ и 18 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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