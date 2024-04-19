Подмосковье 19 апреля 2024, 09:30 Новый детский сад открыли в поселке Отрадное Телеканал «360»

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Новый детский сад «Звездочка» открыли в поселке Отрадное городского округа Красногорск. Он рассчитан на 350 мест. Там есть все необходимое для детей — игровые, спальни, кабинеты, залы для занятий музыкой и спортом.

В детском саду уже начались первые занятия с воспитанниками.

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«Я очень надеюсь, что этот детский сад станет для вас вторым домом. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова хочу поздравить вас с этим замечательным днем», — сказала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Новый детский сад в поселке Отрадное рассчитан на 350 мест. Там обустроены просторные игровые комнаты, уютные спальни, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для занятий, медицинский и пищевой блоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

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