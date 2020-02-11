Новый детский сад открыли в Ногинске. Он примет 260 малышей
Учреждение стало вторым зданием детского сада № 35. Его оснастили всем необходимым: групповыми комнатами, медпунктом, пищеблоком, массажным кабинетом, залами для занятий хореографией, физкультурой и музыкой.
«В нем смогут комфортно находиться 260 детей. Открытие нового здания позволит увеличить количество мест для детей ясельного возраста, а также разгрузить близлежащие здания дошкольных учреждений», — рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
Всего в этом году в Подмосковье построят 23 детских сада. В новые учреждения смогут пойти 4,5 тысячи ребят.
«У нас в регионе очень ощутимый прирост детей дошкольного возраста — свыше 20 тысяч детей ежегодно. Поэтому вопрос по обеспечению мест в комфортных детских садах стоит в числе приоритетных. Для этого необходимо открывать новые объекты, а также ремонтировать старые здания», — отметила Ирина Каклюгина.
Также в 2020-м отремонтируют 16 подмосковных детских садов. На это выделили 600 миллионов рублей.